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英超│阿仙奴大衛拉耶又保清白身 今季第18次 網民：應該當選英格蘭球員先生！

足球世界
更新時間：12:42 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:42 2026-05-11 HKT

阿仙奴門將大衛拉耶在周日英超作客1:0擊敗韋斯咸時成為主角，多得球證卡雲拿推翻主隊於補時階段的入球，保持清白身。然而這名西班牙國門在球隊先開紀錄前，近距離救出鐵錘幫中場馬迪奧斯費南迪斯的單刀射門，成為贏波功臣，並且收錄本季英超第18次零封，網民認為如果槍手最終贏得英超，他應該當選英格蘭球員先生。

大衛拉耶近距離救出鐵錘幫中場馬迪奧斯費南迪斯的單刀射門，成為贏波功臣。法新社
大衛拉耶近距離救出鐵錘幫中場馬迪奧斯費南迪斯的單刀射門，成為贏波功臣。法新社

拉耶救出單刀成為關鍵

大衛拉耶今場力保不失雖然帶點爭議，但他在78分鐘的單刀封阻就相當清脆利落，當時韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯與隊友撞牆後獲得單刀機會，並右腳射近柱，拉耶反應迅速成功封阻射門，正是他守住球門，槍手才能於5分鐘後由鋒將李安度杜沙特勁射破網一箭定江山。

阿仙奴門將大衛拉耶今季第18次零封有力爭做球員先生。路透社
阿仙奴門將大衛拉耶今季第18次零封有力爭做球員先生。路透社

今季第18次零封有力爭做球員先生

30歲的拉耶在本季36場英超有18次零封，早前已確定取得金手套獎，連續3季獲得這個殊榮。而他在這36場共有60次撲救，失了26球，撲救成功率為69.41%。有網民認為如果阿仙奴最終封王，拉耶就是頭號功臣，值得成為英格蘭球員先生。事實上由英格蘭職業球員工會(PFA)頒發的球員先生獎項，由1973至74球季成立至今，僅得2位門將取得此殊榮，首位是1975至76球季熱刺傳奇柏真寧斯；第2位是1977至78球季諾定咸森林的施路頓，之後47年都由非門將取得。

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