英超｜曼城主帥哥迪奧拿記招大擺「鎚仔」手勢 高呼撐韋斯咸贏阿仙奴

曼城周六英超主場以3:0大勝賓福特，繼續向榜首的阿仙奴施加壓力。賽後，曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）心情大靚，更在記者會結束時公然表態「發功」，他在頭頂雙臂交叉做出韋斯咸的標誌性手勢，並大喊：「Come on you Irons!（錘仔幫加油！）」，明言希望韋斯咸能在周日擊敗阿仙奴，助「藍月亮」一臂之力。

寄望錘仔幫做救兵

曼城經歷了近60分鐘的僵局後，最終連入三球大勝賓福特。這場勝仗令他們在積分榜上追至僅落後阿仙奴兩分，而且得失球差亦大幅收窄至只落後一球。這意味著如果曼城在餘下三場比賽比阿仙奴多拿兩分，隨時會以得失球差決出冠軍。不過，爭標的主導權目前仍在「兵工廠」手中。因此，哥迪奧拿將希望寄託在其他球隊身上，而周日將硬撼阿仙奴、正為護級而戰的韋斯咸，自然成為了哥迪奧拿眼中最有可能令對手失分的「最強救兵」。

哥帥嘆命運不在手中

對於今季激烈的爭標形勢，哥迪奧拿在記者會上顯得相當務實，並對阿仙奴給予高度評價：「我們現在面對的球隊，就像過去的利物浦一樣強大。他們打入歐聯決賽保持不敗，而且幾乎整個賽季都佔據聯賽榜首。現在命運不在我們手中，只能寄望他們失分。我們能做的，就是星期三繼續贏波，準備足總盃決賽，以及應付作客般尼茅夫，這絕對是一場硬仗，還有對阿士東維拉的比賽。」哥帥補充道：「賽程要求很高，但也很簡單，只剩下兩星期賽季便會結束。」

享受爭冠壓力

儘管爭標壓力巨大，但哥迪奧拿依然享受其中：「我很高興能再次處於這個位置，我們最少能以第二名完成賽季。我不喜歡上個賽季那種要為歐聯資格苦苦掙扎的時刻，但現在聯賽盃已是囊中物，溫布萊的足總盃決賽將是賽季最美好的一天，我很享受這一切。」

他最後讚揚了球隊的鬥志：「當你來到賽季尾聲，感覺任務有望達成時，這非常好。看到球隊與阿仙奴激烈競爭，經歷許多變動後，仍然看到球員在每課訓練中互相扶持，這是一種莫大的樂趣。」