英超│曼聯接受舒米高建議 將格列沙加列入引援名單

曼聯鎖定來季歐聯席位後，可以提早展開夏天的引援工作，最重要任務是重組中場線，前紅魔門將舒米高近日就前阿仙奴隊長、新特蘭的格列沙加是高性價比之選，可帶來寶貴的經驗。《曼徹斯特晚報》指曼聯真的將此子列入引援名單，恰巧球隊今晚就會作客新特蘭，正好對他作近距離觀察。

舒米高建議舊會買格列沙加

今夏曼聯需要引入至少3名中場，除了星級人選外，還要一些高性價比的球員來輪換和填補空缺。前曼聯門將舒米高就推介了今季為新特蘭上陣31輪英超收錄1球6助攻的格列沙加，他表示：「我有一個目標，想法可能有些爭議，但我認為曼聯應該去簽沙加。一來他便宜，二來球隊圍繞明奈重建中場，但卡斯米路會走，簽艾利諾安達臣和阿當禾當等，他們還很年輕，球隊缺乏真正的領導力，當我看到沙加在新特蘭所做的一切，就知道他非常適合。」

傳紅魔已將沙加放入引援名單

33歲的沙加是前阿仙奴隊長，身份有點尷尬，但他今季回歸英超加盟新特蘭有出色表現，《曼徹斯特晚報》指紅魔真的將此子列入引援名單，不排除提出斟介。知情人士指，用沙加換另一老將卡斯米路，看似沒有必要，但他的薪金遠低於後者，身價亦不高現時約1000萬歐羅，加上他有豐富英超經驗，作為輪換真的合適人選。

恰巧曼聯今晚就會作客新特蘭，可以藉比賽對他作近距離觀察，是否真的適合球隊。