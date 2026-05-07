歐聯│PSG棄主攻靠防守反擊頂住拜仁 基華拉斯基利亞防守同樣了得

周三歐聯4強次回合，巴黎聖日耳門(PSG)教練安歷基(Luis Enrique)一反常態放棄主攻和傳控踢法，改踢防守反擊與拜仁慕尼黑周旋，結果以低至34%的控球率作客賽和1:1，兩回合計贏6:5晉級。今仗是安歷基入主PSG近3季以來在歐聯賽場最少控球率一仗，球員們都專注防守，進行銳利的「K球王」基華拉斯基利亞原來防守都好了得，6次搶回控球率，還有2次攔截。

周三歐聯4強次回合是安歷基入主PSG近3季以來在歐聯賽場最少控球率一仗。路透社

PSG今仗僅34%控球率

聖日耳門教練安歷基一直堅持傳控，但今仗手握首回合領先5:4的優勢下，主動交出控球權踢防守反擊，稀略湊效於開賽3分鐘就靠一次快速反擊，由奧士文尼迪比利接應基華拉斯基利亞的傳中射入領先。球隊全場只有34%控球，但合共錄得7次中目標攻門，比拜仁的6次還要多，其由守轉攻的速度令拜仁難以招架。

「K球王」6次搶回控球權

今仗是安歷基於2023年夏天入主PSG以來，在歐聯賽場控球率最低的一仗，亦是首次低於40%，以不尋常的形勢取得決賽資格。該隊球員都專注防守，鋒將都不例外，本季歐聯收錄10入球6助攻的「K球王」基華拉斯基利亞，防守亦相當了得，14次地面對抗贏出10次，還6次搶回控球權、2次攔截和1次解圍；另一位鋒將迪斯亞杜伊亦有3次攔截和1次解圍。

安歷基：不習慣防守但做得好

安歷基亦大讚球隊的防守：「我們防守穩固，當你面對這類型的比賽時，比賽就會變得很艱難。球隊不習慣這椒的防守，但我們和往常一樣，展現了球隊和球員的實力，大家都非常高興。」