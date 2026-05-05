英超│莫耶斯差一分鐘首勝哥迪奧拿 遺憾守唔住：應該要贏！

周一英超，愛華頓主場對曼城於81分鐘領先3:1下，未能守住勝局，在補時最後7分鐘最後一刻失守被逼和3:3。該隊主教練莫耶斯18次與曼城教頭哥迪奧拿交手都贏唔到，他矢言對只差一分鐘就能首勝哥帥感到遺憾，指球隊難得領先2球就要殺死比賽，應該要贏。

莫耶斯對哥迪奧拿4和14負，從來未贏過。路透社

莫耶斯對哥迪奧拿4和14負

愛華頓在半場落後一球下，換邊後一度連入3球，到81分鐘反超前3:1取勝在望，可是他們於83和補時7分鐘失守，被逼和3:3。拖肥糖主帥莫耶斯對哥迪奧拿率領的球隊仍然未贏過，總成數改寫成4和14負，只計英超賽場就是3和13負。

哥迪奧拿與莫耶斯交手從來未輸過。路透社

直言遺憾守唔住比分

對於未能首勝哥帥，莫耶斯直言感到遺憾：「當我們領先3:1時，當然會想足夠去守住勝局，但我們未能做到。球隊本應該徹底終結比賽，取得勝利，遺憾守唔住比分。我們最近幾場比賽總是在末段失分，之前就是輸掉比賽，今場就是打和，這令人失望。」

莫耶斯直言遺憾守唔住比分。法新社