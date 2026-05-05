Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│莫耶斯差一分鐘首勝哥迪奧拿 遺憾守唔住：應該要贏！

足球世界
更新時間：13:27 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:27 2026-05-05 HKT

周一英超，愛華頓主場對曼城於81分鐘領先3:1下，未能守住勝局，在補時最後7分鐘最後一刻失守被逼和3:3。該隊主教練莫耶斯18次與曼城教頭哥迪奧拿交手都贏唔到，他矢言對只差一分鐘就能首勝哥帥感到遺憾，指球隊難得領先2球就要殺死比賽，應該要贏。

莫耶斯對哥迪奧拿4和14負，從來未贏過。路透社
莫耶斯對哥迪奧拿4和14負，從來未贏過。路透社

莫耶斯對哥迪奧拿4和14負

愛華頓在半場落後一球下，換邊後一度連入3球，到81分鐘反超前3:1取勝在望，可是他們於83和補時7分鐘失守，被逼和3:3。拖肥糖主帥莫耶斯對哥迪奧拿率領的球隊仍然未贏過，總成數改寫成4和14負，只計英超賽場就是3和13負。

哥迪奧拿與莫耶斯交手從來未輸過。路透社
哥迪奧拿與莫耶斯交手從來未輸過。路透社

直言遺憾守唔住比分

對於未能首勝哥帥，莫耶斯直言感到遺憾：「當我們領先3:1時，當然會想足夠去守住勝局，但我們未能做到。球隊本應該徹底終結比賽，取得勝利，遺憾守唔住比分。我們最近幾場比賽總是在末段失分，之前就是輸掉比賽，今場就是打和，這令人失望。」

莫耶斯直言遺憾守唔住比分。法新社
莫耶斯直言遺憾守唔住比分。法新社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
3小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
19小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
6小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
4小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
22小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
21小時前