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英甲｜史堤芬納治爭議絕殺韋根 壓倒韋舒亞的盧頓奪升班附加賽席位(有片)

足球世界
更新時間：15:30 2026-05-03 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-03 HKT

周六的英甲煞科戰中，史堤芬納治（Stevenage）憑藉著一記疑似未過白界的入球，補時1:0絕殺韋根，並以1分力壓由前阿仙奴球星韋舒亞（Jack Wilshere）執教的盧頓（Luton Town） ，奪得最後一個升班附加賽席位。

點擊觀看片段

一球定生死 盧頓心碎出局

賽前形勢非常清晰，史堤芬納治必須取勝，才能確保一個升班附加賽的席位。比賽戰至補時階段，雙方仍互交白卷。92分鐘，史堤芬納治獲得角球機會，派堅尼（Carl Piergianni）頭槌二傳，史雲尼（Dan Sweeney）在門前混戰中，將球撞向龍門。盧頓門將看似已在白界線前將球擋出，但主場球員群起向球證投訴，球證在與旁證商議後，最終判決入球有效！
這個戲劇性的入球，令史堤芬納治主場1:0險勝韋根，並以一分壓倒同日作客3:2擊敗保頓的盧頓，取得升班附加賽席位。

皮球未完全過白界？ 球證判決惹爭議

由於英甲賽事並無設置門線技術（Goal-line Technology），球證需在電光火石間，以肉眼作出判斷。然而，從多個角度的慢鏡重播，均未能提供皮球已完全越過白界的確鑿證據，令這個判決，在賽後引發了巨大的爭議。
盧頓前鋒艾哈馬迪（Ali Al-Hamadi）賽後便在社交媒體上，怒轟球證的決定：「這是一個令人震驚的決定！如果你不是百分之百肯定，你根本不能作出那樣的判決。尤其是在附加賽席位懸而未決的時候，在人們的生計和未來懸於一線的時候！」雖然他其後刪除了該帖文，但其不滿之情，已溢於言表。

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