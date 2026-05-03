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英乙｜碧咸、加利佬愛隊煞科戰失分 沙福特城痛失直升英甲資格轉戰附加賽

足球世界
更新時間：12:35 2026-05-03 HKT
發佈時間：12:35 2026-05-03 HKT

由曼聯名宿碧咸（David Beckham）及加利尼維利（Gary Neville）共同持有的英乙球會沙福特城（Salford City），在周六的聯賽煞科戰中，作客與卡維尼互交白卷。由於競爭對手劍橋聯同日成功搶得分數，最終沙福特城在積分榜上，以第四名完成球季，痛失直接升上英甲的資格，需要轉戰殘酷的升班附加賽。

煞科戰和波斷送好局

沙福特城在今季煞科戰前，落後第三位的劍橋聯1分。而劍橋聯今仗作客與克魯互交白卷，只能夠取得一分。可惜，沙福特城未能把握機會，作客卡維尼久攻不下，同樣賽和0:0。最終劍橋聯在積分榜上以1分力壓沙福特城，奪得最後一個直接升班席位。

附加賽硬撼甘士比

以81分排第四的沙福特城，將會與諾士郡、車士打菲特及甘士比，一同進入升班附加賽，爭奪最後一個升班英甲的席位。根據賽制，他們將會在附加賽首圈，硬撼排名第七的甘士比，並會享有先客後主的優勢。碧咸和加利尼維利當然期望球隊能一路殺入在5月25日於溫布萊球場舉行的決賽。

班主雄心壯志遇打擊

去年五月，碧咸及加利尼維利牽頭的新財團，全面收購了沙福特城，並買斷了其餘「七小福」隊友，包括畢特（Nicky Butt）、傑斯（Ryan Giggs）、史高斯（Paul Scholes）及菲臘尼維利（Phil Neville）的股權。該財團曾雄心壯志，期望能在接手的第一年，便帶領球隊升上英甲，並在五年內，衝上英冠。可惜，最終以一分之差失落直接升班資格，只能寄望勝出附加賽獲最後一個升班英甲席位。

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