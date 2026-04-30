英超│傳明奈與曼聯續約5年 大幅加薪近6倍 終與一隊人工睇齊

英國多間媒體周三報導，曼聯中場超新星明奈(Kobbie Mainoo)已和球隊簽署一份為期5年的新約，其周薪由目前的2萬5000鎊，大幅加薪至12萬鎊，加幅接近6倍，終與一隊隊友的人工睇齊。消息指紅魔將在48小時公布相關消息。

有傳明奈與曼聯續約5年。法新社

加薪至每周12萬鎊 連同獎金可達15萬鎊

看守主教練卡域克於1月接掌曼聯後，重新重用明奈，迅即成為球隊的中場核心。曼聯於2月開始與其團隊展開續約談判，據《每日郵報》、《每日鏡報》等多間英國媒體周四報導，雙方已就一份5年的新約達成共識，此子亦在合約上簽紙。消息指他大幅加薪近6倍，由目前每周2萬5000鎊，加至12萬鎊，連同獎金更有機會達到15萬鎊，提升上一隊3年後，人工終與隊友睇齊。

卡域克接掌曼聯後重用明奈，迅即成為球隊的中場核心。新華社

卡域克曾與高層溝通闡述其價值

而《每日鏡報》進一步指，卡域克曾與球會高層溝通，闡述了明奈的成長價值，球隊因應其意見而提出加薪幅度。卡帥亦支持加薪近6倍的決定，認為此舉體現明奈對紅魔於現在和未來的重要性。

有傳明奈與曼聯續約5年。美聯社