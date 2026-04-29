英超│曼聯告別深夜時段 今季6次踢夜場每仗「損失」100萬鎊

曼聯完成剛周一第34輪英超後，餘下4輪聯賽的開賽時間，都會在英國當地時間中午至下午舉行，無需再在晚上出戰，用香港時間計告別深夜時段。紅魔上下對此非常歡迎，皆因球隊於夜場比賽時，特別是周一晚上表現差勁，加上每次周一晚出賽總收入比周六、周日賽事少100萬鎊，如今終無需面對此問題。

今季6次踢周一夜場 英超第2多

今季曼聯無需出戰歐洲賽，本土兩項盃賽亦早已出局，加上他們作為最具號召力的球隊，英超賽會本屆逐多次安排他們於工作日晚上，即周五和周一出戰吸客，增加收視率。紅魔今季已6次安排在周一晚上出賽，是僅次於愛華頓成英超第2多，此安排令球隊「損失」不少。有內部人事向英國《每日郵報》透露，周六和周日入場的球迷有不少人會順帶付費參觀球場，這正是球隊比賽日的重要收入來源，加上紀念品、商品選購等，周一晚比賽的總收入對比周末賽事，每場少大約100萬鎊。

周一波成績差、收入低

除收益外，球隊在晚上比賽亦成績平平。由卡域克入主球隊開始計算，紅魔期內13場英超有7場是夜場，其中4場於周五或周一上演，當中曾賽和般尼茅夫及不敵列斯聯，表現大打折扣。

告別深夜波 37輪對森林踢早場

幸好紅魔今季已告別深夜時段，餘下4輪的開賽時間，是當地中午至下午，兌換成香港時間最遲不過晚上11時開賽，當中第37輪主場對諾定咸森林就在香港時間晚上7時30分展開；本周日雙紅會地頭對利物浦就在晚上10時30分上演。

曼聯餘下4輪英超開賽時間

日期 開賽時間(英國時間) 香港時間 對手

03-05 下午3:30 晚上10:30 利物浦(主)

09-05 下午3:00 晚上10:00 新特蘭(客)

17-05 中午12:30 晚上7:30 諾定咸森林(主)

24-05 下午4:00 晚上11:00 白禮頓(客)