歐聯｜拜仁手球判決惹爭議 舒利亞指判決荒謬 荷杜狠批：「恥辱！」

巴黎聖日耳門（PSG）主場對拜仁慕尼黑的歐聯四強首回合，上演了一場峰迴路轉的入球大戰，最終PSG以5:4驚險晉級。然而，比賽中的一個極具爭議的十二碼判決，卻成為了賽後的最大焦點，更引來了一眾球壇名宿的炮轟，當中英格蘭傳奇射手舒利亞（Alan Shearer）便直斥該判決「荒謬絕倫」。

拜仁後衛艾方素戴維斯被球證堅持判罰十二碼。路透社



皮球先中腳再中手



事發於上半場，PSG翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在一次傳中時，皮球省中拜仁後衛艾方素戴維斯（Alphonso Davies）的身體後，再反彈到其手臂上。球證辛度沙爾（Sandro Schaerer）在接獲VAR提示後，親自到場邊觀看重播。儘管慢鏡清楚顯示，皮球是先擊中戴維斯的腳部再反彈，但球證在反覆觀看後，仍然堅持判罰十二碼。

這個判決，令拜仁球員感到難以置信，甘美治（Joshua Kimmich）等球員更激動地向球證示意，皮球是先擊中戴維斯的大腿。

舒利亞指球證辛度沙爾判決荒謬。路透社

舒利亞：他還能怎樣？



英格蘭名宿舒利亞對此判決表達了強烈的不滿：「當我看到皮球是先中腳反彈到他手臂上時，對我來說，那就不應該是個十二碼。我真的不同意，完全不同意。當皮球從他身體的另一部分，反彈到他手臂上時，你還想他怎樣做？我認為現在的手球規例，簡直是胡說八道。他們多年來試圖讓規則變得公平，但卻把自己綑綁在死結中。」

前英格蘭主帥荷杜在社交媒體上怒斥球證判決。路透社

朗尼、荷杜齊抱不平



另一位名宿朗尼（Wayne Rooney）亦表示認同：「我不認為這是個十二碼。他的手當時放在背後，雖然在傳中時伸了出來，但皮球是先擊中他的右大腿，再反彈到手臂上。」



而前英格蘭主帥荷杜（Glenn Hoddle）更是在社交媒體上怒斥：「我氣瘋了！一場精彩的比賽，被一個糟糕透頂的判決毀了！這些球證正在嘲弄我們的比賽，這簡直是恥辱！這絕對不是一個十二碼！」



最終，迪比利將這個極具爭議的十二碼射入，為PSG在上半場將比分反超前至3:2，亦為這場充滿話題的比賽，留下了無盡的爭議。