世界盃2026｜南非前鋒科士打失意英超 世盃誓助國圖強

南非歷來三次出戰世界盃決賽周都未能夠闖過分組賽，今屆他們於世界盃外圍賽非洲區C組以首名奪得決賽周入場券，表現予人驚喜，陣中以效力般尼的前鋒利尼科士打最具名氣。此子效力的般尼於英超提早篤定降班前途未卜，為國家隊和個人前途，這名英超鋒將勢必拚盡全力助南非爭取歷史性首度於世盃決賽周突破分組賽。

南非(上)與墨西哥、南韓、捷克同組。美聯社

南非於世界盃決賽周編入A組。法新社

南非於1998法國世界盃、2002日韓世界盃和2010南非世界盃，合共三次出戰世盃決賽周但都在分組賽出局。自2010以主辦國身份出戰之後，南非已經連續三屆缺席世盃決賽周。今屆他們於非洲區外圍賽C組，以1分力壓非洲鷹尼日利亞首名晉身決賽周。

南非缺席3屆後再晉決賽周

南非陣中名氣最大的前鋒利尼科士打，歷來為國家隊上陣26次攻入10球，是現役國腳中入球最多，而他於今屆世盃外上陣6次貢獻2個入球和1次助攻。他與世盃外錄得2球4助攻的前鋒阿波利斯肩負球隊入球重任。而今屆世界盃分組賽增至48隊分12組進行，每組首兩名加8支最佳成績第3名出線32強。南非身處的A組以主辦國之一的墨西哥和南韓實力稍強，預計世界排名60的南非，要與排41的捷克爭小組第3名。

南非世界盃A組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

11-06 深夜3:00 墨西哥

18-06 深夜0:00 捷克

25-06 早上9:00 南韓

南非焦點球員

利尼科士打(Lyle Foster)

位置：前鋒

出生日期：09-05-2000

效力球會：般尼

國際賽上陣/入球：26場/10球

利尼科士打。路透社

阿波利斯(Oswin Appollis)

位置：前鋒

出生日期：25-08-2001

效力球會：奧蘭多海盜

國際賽上陣/入球：25場/8球

阿波利斯。法新社

朗雲威廉士(Ronwen Williams)

位置：門將

出生日期：21-01-1992

效力球會：馬姆洛迪辛當斯

國際賽上陣/入球：62場/0球

朗雲威廉士。法新社