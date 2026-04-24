英超｜曼聯名宿加利尼維利憑迪格蘭賴斯賽後說話 斷言阿仙奴英超爭冠已完蛋

阿仙奴在上週末的天王山之戰中，以1:2不敵曼城，不但將榜首位置拱手相讓，更令其爭標前景蒙上了一層厚厚的陰影。賽後，中場大將迪勤·懷斯（Declan Rice）向隊友們高呼「還未結束」的畫面，被外界解讀為鼓舞士氣。然而，在曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）眼中，這恰恰證明了「兵工廠」的爭冠之路，已經「玩完」了。

「如果你說還未結束，那就是結束了」

尼維利在其播客節目中，毫不客氣地分析道：「如果我看到迪勤·懷斯，幾乎快要哭了，說著『還未結束』，我會想『兄弟，你已經完了』。這位曾八奪英超冠軍的名宿解釋道：「他雖然沒有真的哭出來，但他看起來就像（搖著頭說）『還未結束』。我會看著他，然後心想『他已經完了』。」

伊恩胡禮亦表認同

加利尼維利的觀點，亦得到了阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）的認同。胡禮說：「哥迪奧拿（Pep Guardiola）也會這樣想。如果他把這段影片給他的球員看，他們會想『我們已經擊垮他們了』。」

儘管尼維利表示，他個人希望阿仙奴能贏得冠軍，但他坦言，迪格蘭賴斯的反應令他對「兵工廠」的爭冠前景感到悲觀。他說：「這是一個好的回應，但我就是沒有信心。我是他的忠實粉絲，我本以為他可能會掌控那場比賽，但最終，卻是另外兩位中場球員（主宰了比賽）。」