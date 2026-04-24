Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│墨西哥外流兵少帶神秒色彩 晉級淘汰賽無難度

足球世界
更新時間：09:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-24 HKT

美加墨世界盃將於6月11日拉開戰幔，今屆由32隊擴軍至48隊，有多支新面孔和闊別多年的隊伍參賽，球迷需要花更多時間做功課。星島頭條網由今日起，一連48日為讀者們逐隊點評各支參賽球隊，首先由主辦國之一、A組的墨西哥開始，分析這支大部份由國內球員組成，帶點神秘色彩的中北美洲勁旅。

墨西哥連續9屆參加決賽周 7次入16強

墨西哥是世界盃常客，連同今屆已連續9屆參賽，其中7屆均闖過分組賽，並悉數於16強止步，證明球隊在決賽周有一定競爭力，但又不足以去到較後階段。他們今屆身為主辦國之一，被編入A組，同組的南非、南韓和捷克實力平平，有望以小組首名晉級32強，若然成功做到於32和16強有主場之利，在球迷支持下有力突破近屆佳績。

常規陣容僅4人於五大聯賽搵食

而該隊今屆其中一個有利因素，是帶點神秘色彩，陣中外流球員比例低，令對手難作針對性部份。18年俄羅斯世界盃，墨西哥23人大軍有12名外流兵，如今常規主力陣容只有9人外流，當中僅4人在歐洲五大聯賽搵食，最著名就是於123場國際賽入44球的魯爾占美利斯。球隊少外流兵，仍在近5場友賽收錄3勝2和，最近更接連賽和葡萄牙和比利時，效力國內班霸藍十字的防守中場艾歷利拿在2仗中都表現出色，主宰球隊的攻守命脈。

墨西哥世界盃A組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
11-06    深夜3:00    南非
19-06    早上9:00    南韓
25-06    早上9:00    捷克

墨西哥焦點球員
艾歷利拿(Erik Lira)
位置：中場
出生日期：08-05-2000
效力球會：藍十字
國際賽上陣/入球：22場/0球

墨西哥中場艾華路費度高。路透社
墨西哥中場艾華路費度高。路透社

艾華路費度高(Alvaro Fidalgo)
位置：中場
出生日期：09-04-1997
效力球會：貝迪斯
國際賽上陣/入球：2場/0球

墨西哥中場艾歷利拿。路透社
墨西哥中場艾歷利拿。路透社

魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)
位置：前鋒
出生日期：05-05-1991
效力球會：富咸
國際賽上陣/入球：123場/44球

墨西哥前鋒魯爾占美尼斯。路透社
墨西哥前鋒魯爾占美尼斯。路透社

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
17小時前
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
2小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
18小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
17小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
14小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小時前
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
即時中國
3小時前