世界盃2026│墨西哥外流兵少帶神秒色彩 晉級淘汰賽無難度

美加墨世界盃將於6月11日拉開戰幔，今屆由32隊擴軍至48隊，有多支新面孔和闊別多年的隊伍參賽，球迷需要花更多時間做功課。星島頭條網由今日起，一連48日為讀者們逐隊點評各支參賽球隊，首先由主辦國之一、A組的墨西哥開始，分析這支大部份由國內球員組成，帶點神秘色彩的中北美洲勁旅。

墨西哥連續9屆參加決賽周 7次入16強

墨西哥是世界盃常客，連同今屆已連續9屆參賽，其中7屆均闖過分組賽，並悉數於16強止步，證明球隊在決賽周有一定競爭力，但又不足以去到較後階段。他們今屆身為主辦國之一，被編入A組，同組的南非、南韓和捷克實力平平，有望以小組首名晉級32強，若然成功做到於32和16強有主場之利，在球迷支持下有力突破近屆佳績。

常規陣容僅4人於五大聯賽搵食

而該隊今屆其中一個有利因素，是帶點神秘色彩，陣中外流球員比例低，令對手難作針對性部份。18年俄羅斯世界盃，墨西哥23人大軍有12名外流兵，如今常規主力陣容只有9人外流，當中僅4人在歐洲五大聯賽搵食，最著名就是於123場國際賽入44球的魯爾占美利斯。球隊少外流兵，仍在近5場友賽收錄3勝2和，最近更接連賽和葡萄牙和比利時，效力國內班霸藍十字的防守中場艾歷利拿在2仗中都表現出色，主宰球隊的攻守命脈。

墨西哥世界盃A組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

11-06 深夜3:00 南非

19-06 早上9:00 南韓

25-06 早上9:00 捷克

墨西哥焦點球員

艾歷利拿(Erik Lira)

位置：中場

出生日期：08-05-2000

效力球會：藍十字

國際賽上陣/入球：22場/0球

墨西哥中場艾華路費度高。路透社

艾華路費度高(Alvaro Fidalgo)

位置：中場

出生日期：09-04-1997

效力球會：貝迪斯

國際賽上陣/入球：2場/0球

墨西哥中場艾歷利拿。路透社

魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)

位置：前鋒

出生日期：05-05-1991

效力球會：富咸

國際賽上陣/入球：123場/44球

墨西哥前鋒魯爾占美尼斯。路透社