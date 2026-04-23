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世界盃｜意大利仲有機會出戰世界盃？傳特朗普當幕後推手

足球世界
更新時間：15:16 2026-04-23 HKT
發佈時間：15:16 2026-04-23 HKT

連續三屆無緣世界盃決賽周的四屆冠軍意大利，竟然有望「復活」？據英國《金融時報》報導，由於伊朗與美國及以色列的衝突持續，令其今夏的世界盃參賽資格充滿變數。美國總統特朗普的一位高級特使，已向國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）及特朗普本人建議，一旦伊朗退出世界盃，應由意大利頂替其席位。

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴。法新社
國際足協（FIFA）主席恩芬天奴。法新社

特朗普特使獻計


意大利於4月初的世界盃歐洲區外圍賽附加賽決賽，與波斯尼亞賽和1:1，互射12碼輸1:4失落世界盃席位。然而，早前傳出伊朗可能會杯葛今屆賽事以示抗議。據報美國總統特使保羅贊波利（Paolo Zampolli），已向恩芬天奴及特朗普提出，由意大利頂替伊朗參賽的建議；令到意大利的世界盃夢出現一絲希望。贊波利向《金融時報》證實：「我確認已向特朗普和恩芬天奴建議，由意大利在世界盃中取代伊朗。我是意大利人，能看到『藍衣軍團』在美國主辦的賽事中亮相，將會是一個夢想。」

美國總統特使保羅贊波利。法新社
美國總統特使保羅贊波利。法新社


FIFA主席：伊朗肯定會參賽


不過，伊朗足協在周三發表聲明，重申他們仍計劃參加世界盃。而擁有瑞士及意大利雙重國籍的FIFA主席恩芬天奴，上周亦在華盛頓的一個會議上表示：「伊朗肯定會來。我們當然希望到時候局勢能夠和平。如果他們要代表自己的人民，伊朗就必須來。他們已經出線了！他們真的很想比賽，也應該比賽。」


FIFA有最終決定權


根據FIFA的規則，如果參賽成員國退出比賽，FIFA擁有「全權決定」採取何種行動，當中包括「決定由另一個協會取代該參賽成員國。」去年夏天的世界冠軍球會盃，FIFA便曾運用其權力，將一個席位授予國際邁亞密，讓球王美斯得以參賽。今屆世界盃將於6月11日開鑼，伊朗的首場分組賽將會在6月15日對陣新西蘭。

傳美國總統特朗普是意大利出戰世界盃的幕後推手。法新社
傳美國總統特朗普是意大利出戰世界盃的幕後推手。法新社

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