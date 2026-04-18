港超聯｜傑志不敗金身被破 理文大炒「藍鳥」4:1

港超聯進入爭標組賽事，首輪便上演「理傑大戰」，由理文主場對陣已提早鎖定今屆港超聯冠軍的傑志。然而，這支「準冠軍」卻遭遇滑鐵盧，上半場「黃黑軍團」憑艾華頓梅開二度，加上巴科爾建功，已領先3:1；下半場再有杜度「埋齋」，助理文以4:1打破傑志的聯賽不敗金身。

理文4:1大勝傑志，「藍鳥」不敗金身被破

理文今場快速入局，開賽僅6分鐘，艾華頓便接應巴科爾傳中破門，領先1:0。18分鐘，輪到巴科爾把握單刀機會射入。其後這位西班牙射手再獻助攻，於左路傳中讓艾華頓接應起腳，將比分擴大至3:0。傑志在36分鐘獲得十二碼，並由馬基蘭操刀射入，但理文仍以3:1領先返回更衣室。易邊後，傑志攻勢明顯增加，雖創造不少威脅，但均被理文門將陳嘉豪一一化解。戰至84分鐘，理文再迎來機會，艾華頓邊路開出罰球，遠柱埋伏的杜度頭槌頂中楣底彈入，球證直指皮球已過白界，入球有效，助理文最終以4:1大勝傑志，打破「藍鳥」的聯賽不敗之身。

巴科爾今場以1入球2助攻獲選本場最佳球員。攝影：魏國謙

巴科爾1入球2助攻，獲選本場最佳球員

今場以1個入球及2次助攻獲選最佳球員的巴科爾，賽後受訪時表示很開心可以為球隊獲得勝利，也為球隊和隊友感到高興，並指出：「即使對手已贏得聯賽冠軍，但聯賽並未結束，我們必須全力以赴。」提到與聯賽盃決賽對陣傑志的比較，巴科爾則認為上次的決賽更重要，因為是唯一的奪冠機會，而今次也很重要，因為終結了對手的不敗記錄。

暫代主帥列特仍未知來年去向。攝影：魏國謙

暫代主帥的列特則提到，目前目標是力保聯賽第二。他說：「對我們來說是又添一勝，接下來的目標是爭取第二。如果拿不到第一，就爭取第二，盡能力拿到最高的名次。」理文班主李文恩早前已提到會更換教練，被問到會否有機會留隊時，列特表示這取決於球會和新教練。

記者/攝影：魏國謙