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體壇早報｜阿仙奴將與馬體會爭入歐聯決賽 拜仁淘汰皇馬 馬古尼鬥車路士將缺陣

足球世界
更新時間：06:55 2026-04-16 HKT
發佈時間：06:55 2026-04-16 HKT

歐聯4強全部誕生。阿仙奴主場以0：0賽和士砵亭，兩回合計以1：0淘汰對手，隊史首次連續兩年殺入4強；「兵工廠」將與馬德里體育會爭入決賽。另一個4強席位由拜仁慕尼黑取得，他們次回合於主場與皇家馬德里激戰，最終以4：3險勝，兩回合計以6：4淘汰對方；拜仁的4強對手是巴黎聖日耳門。至於日前在歐聯戰場受傷的艾基迪基，將無緣世界盃。

英超方面，曼聯今個周末大戰車路士，將有馬古尼和馬天尼斯兩名防守大將缺陣，其中前者因為鬥般尼茅夫一役辱罵第四球證被加刑。

歐聯｜阿仙奴淘汰士砵亭 隊史首次連續兩季入4強

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