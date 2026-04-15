英超│曼聯開始擔心卡域克執教能力 有意聘請伊拉奧拿接手

曼聯剛輪英超主場1:2不敵列斯聯，近4場聯賽只得1勝2和1負，走勢下滑。消息指紅魔高層見到球隊近期的表現不及過去2、3個月，開始擔心看守主教練卡域克的執教能力，並不確定他是否適合長期帶隊的人選。知情人士還指球隊對剛宣布將於季尾離開般尼茅夫的伊拉奧拿有興趣，有意邀請他接手。

曼聯高層擔心看守主教練卡域克的執教能力。法新社

曼聯對剛宣布將於季尾離開般尼茅夫的伊拉奧拿有興趣。美聯社

卡域克近4輪英超僅得1勝1和2負

卡域克於1月接手曼聯後，帶隊取得一段6勝1和的走勢，期間曾擊敗曼城、阿仙奴和熱刺，在英超積分榜由第6位升至第3。然而球隊於3月初作客1:2不敵紐卡素，之後走勢下滑，國際賽期前賽和般尼茅夫，剛輪主場以1:2負列斯聯，近4輪僅得1勝1和2負，陣上表現明顯不及之前。

高層擔心卡域克能力 有意聘請伊拉奧拿

前曼聯球探米克布朗表示，以他所知曼聯方面開始對卡域克的執教能力擔憂，因為他們見到球隊近幾場的演出，與卡帥1月剛來到時的水平差很遠，高層們不確定他是否適合帶隊的長期人選。而英國《太陽報》報導，在伊拉奧拿宣布今夏將離開般尼茅夫後，紅魔管理層對他有興趣，對其高能量的體力化打法印象深刻，有意出手斟介。