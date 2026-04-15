歐聯｜馬體會時隔9年再闖歐聯4強 施蒙尼被球隊競爭精神感動

時隔七年重返四強 鐵血教頭難掩激動



馬德里體育會「鐵血教頭」施蒙尼（Diego Simeone）再次施展其「剋星」本色！儘管在周二的歐聯八強次回合中，主場以1:2不敵巴塞隆拿，但「床單軍團」仍憑藉總比數3:2，成功淘汰死敵，自2017年以來再次殺入歐聯四強。賽後，一向硬朗的施蒙尼亦難掩其激動之情，坦言見證球隊的競爭精神，至今仍令他感動。

施蒙尼執教馬體會以來第四次帶領球隊殺入歐聯準決賽。路透社

馬體會憑藉總比數3:2，成功淘汰巴塞隆拿。新華社

三度於歐聯淘汰巴塞



這是施蒙尼執教馬體會以來，第四次帶領球隊殺入歐聯準決賽，亦是第三次在歐聯淘汰賽中將巴塞隆拿踢出局。對於這個成就，施蒙尼顯得非常自豪：「在歐聯八強淘汰巴塞並不容易。我們面對過美斯（Lionel Messi）的巴塞，也面對過也馬（Lamine Yamal）的巴塞，而我們都做到了！」



他感觸地說：「我已在這裡14年了，看到球隊如此競爭，仍然會讓我情緒激動。球員換了一批又一批，我們重新開始了很多次，但我們再次成為歐洲最好的四支球隊之一。能打入歐聯準決賽是多麼美妙的事！」

施蒙尼盛讚基沙文是「天才」。路透社

施蒙尼盛讚基沙文是「天才」。法新社

盛讚基沙文是「天才」



施蒙尼亦特別點名讚揚了將於今夏離隊、轉投美職聯奧蘭多城的法國球星基沙文（Antoine Griezmann）：「他是個天才。隨著時間過去，我們將會意識到，我們這裡曾經擁有過一位足球天才，一位能以經驗和個性改變比賽的球員。希望上帝和命運能在他與我們剩下的時間裏，給予他所追求的一切。」



駁斥保守標籤：我們靠進攻晉級



外界經常為施蒙尼的馬體會貼上「防守足球」的標籤，但他賽後卻反駁了這一點，認為球隊是憑藉進攻才得以淘汰巴塞，他說：「我們多年來一直在進化，我們很清楚自己想要什麼。球隊進攻比防守做得更好！所以我們必須進攻，沒有其他辦法。」馬體會在四強的對手，將會是阿仙奴或士砵亭之間的勝方。