Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾寧夏蘭特為父報仇 抽水慶祝列斯聯擊敗曼聯

足球世界
更新時間：13:18 2026-04-14 HKT
發佈時間：13:18 2026-04-14 HKT

列斯聯周二作客2:1擊敗曼聯，賽後曼聯同市宿敵曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland )於個人社交媒體發帖，表示自己透過電視直播親眼見證曼聯時隔45年來再次在主場敗給列斯，夏蘭特此舉相信是要為被前曼聯隊長堅尼踢至重傷的父親艾費爾夏蘭特報仇。

曼城前鋒艾寧夏蘭特表示透過電視直播見證曼聯時隔45年來再次在主場敗給列斯。夏蘭特Snapchat限時動態
曼城前鋒艾寧夏蘭特表示透過電視直播見證曼聯時隔45年來再次在主場敗給列斯。夏蘭特Snapchat限時動態

艾寧夏蘭特除了是曼城前鋒之外，他出身於列斯聯，而他的父親艾費爾（Alfie Haland）亦曾經效力列斯聯，之後轉投曼城並於一次對曼聯的同市打吡戰，被當時曼聯的中場堅尼踢傷，最後更因此傷患而結束職業生涯。 故此，艾寧夏蘭特與曼聯積怨甚深。所以，今次目擊曼聯時隔45年再於玫瑰打吡敗給列斯聯，艾寧夏蘭特馬上於社交媒體帖文為父報仇，並與粉絲們分享喜悅。

艾寧夏蘭特父親艾費爾（Alfie Haland）。路透社
艾寧夏蘭特父親艾費爾（Alfie Haland）。路透社
曼城的前鋒艾寧夏蘭特。美聯社
曼城的前鋒艾寧夏蘭特。美聯社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
22小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
8小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
5小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
4小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
2026-04-13 13:19 HKT
消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜
04:39
消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜
社會
6小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
21小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
3小時前