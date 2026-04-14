英超｜艾寧夏蘭特為父報仇

列斯聯周二作客2:1擊敗曼聯，賽後曼聯同市宿敵曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland )於個人社交媒體發帖，表示自己透過電視直播親眼見證曼聯時隔45年來再次在主場敗給列斯，夏蘭特此舉相信是要為被前曼聯隊長堅尼踢至重傷的父親艾費爾夏蘭特報仇。

曼城前鋒艾寧夏蘭特表示透過電視直播見證曼聯時隔45年來再次在主場敗給列斯。夏蘭特Snapchat限時動態

艾寧夏蘭特除了是曼城前鋒之外，他出身於列斯聯，而他的父親艾費爾（Alfie Haland）亦曾經效力列斯聯，之後轉投曼城並於一次對曼聯的同市打吡戰，被當時曼聯的中場堅尼踢傷，最後更因此傷患而結束職業生涯。 故事，艾寧夏蘭特與曼聯積怨甚深。所以，今次目擊曼聯時隔45年再於玫瑰打吡敗給曼聯，艾寧夏蘭特馬上於社交媒體帖文為父報仇，並與粉絲們分享喜悅。

艾寧夏蘭特父親艾費爾（Alfie Haland）。路透社

曼城的前鋒艾寧夏蘭特。美聯社