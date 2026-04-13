港甲｜至尊4：0勝深水埗 提前四輪穩奪升班資格

港甲聯賽周日（12日）聯賽「一哥」至尊以4：0勝深水埗。由於至尊已拋離第3位13分，在僅餘下4輪賽事下，已經鎖定今季港甲頭二名，穩奪升班資格。

港甲「一哥」 在33分鐘，外援馬文左路傳中導致對方擺烏龍後，至尊先開紀錄 。去到40分鐘，後衛林學曦左腳抽射對方死角，至尊上半場領先2：0。

換邊之後66分鐘，至尊中堅馬斯奧被逐。雖然至尊要以十人應戰，但依然攻勢猛烈，戰至75分鐘陸建鳴禁區射成3：0。完場前4分鐘林學曦接應鞠盈智長傳，單刀勁射，今仗梅開二度，為球隊大幅拉開至4：0，成為今仗贏波功臣。

今仗過後，排首席的至尊完成22戰後分別累積54分，與次席的和富社企相差8分，兩支球隊大幅拋離只有13分的港甲第三名的南華足球會，由於只餘下4輪賽事，今季港甲冠軍由至尊與和富角逐，至尊亦提早獲得升班資格。