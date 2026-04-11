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港超聯｜大埔克服2將半場傷出 3:1勇挫東區升上積分榜第3

足球世界
更新時間：18:03 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:03 2026-04-11 HKT

本周末港超聯進入最後一周比賽，之後便是爭標組和護級組的賽事，周六先有大埔作客對東區，綠戰士憑着盧卡斯和陳肇鈞上半場先後建功，加上鐘偉強下半場再建一功下，縱使東區有安迪扳回一城，但大埔仍以3:1拿下今場勝利。

今場大埔一開波就迅速入局，15分鐘後先有陳肇鈞發起直線傳中，沈承賢禁區內接應起腳可惜射偏，但綠戰士之後傳噩耗，米基爾古圖斯膊頭受傷退下火線，但回入的羅振庭僅踢不足半場又因傷離場，但大埔似乎未因2主力受傷而受打擊，反而愈戰愈勇，補時階段終有收穫，後備入替的鐘偉強右路起腳，引出保羅出營擋出，惟皮球落到盧卡斯腳下並冷靜應對射入空門為大埔先開紀錄。大埔之後乘勝進擊，馬卡雷拿接應費蘭度長傳，推落地線後傳中，遠柱埋伏的陳肇鈞入攝鏟入，助大埔以2:0返回更衣室。

易邊後，大埔持續攻勢，57分鐘有盧卡斯邊路發難，推到接近底線傳中，鍾偉強後上起跳頂入，為球隊以3:0擴大優勢，但東區之後演繹大難不死必有後福，67分大埔有費蘭度操刀十二碼高出，僅1分鐘東區就由安迪射入一球世界波為球隊打開記錄，79分鐘再有安迪罰球直射，但被盧兆崎托出，之後東區全發動總攻但未有收獲，最終大埔以3:1擊敗東區，綠戰士踢多北區1場下以1分力壓高力北區升上第3，而東區亦正式無緣爭標組。

 

記者/攝影:魏國謙

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