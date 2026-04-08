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英超│曼聯到愛爾蘭集訓備戰最後7輪 已24日無比賽 麥比奧莫：好耐無踢﹗ │有片

足球世界
更新時間：16:26 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:26 2026-04-08 HKT

曼聯在國際賽期後已重新集合，但到下周一才再上戰場，大軍逐拉隊到愛爾蘭進行為期4日的集訓。該隊看守主教練卡域克帶了25位球員出發，包括養傷中的中堅利辛度馬天尼斯和翼衛柏德列多古，前鋒麥比奧莫抽空接受訪問，指球隊在兩輪英超之間已24日無比賽，大家都渴望回歸球場，同時指換環境操練，似足季前集訓，有助調整心情和狀態。

大軍拉隊到愛爾蘭集訓4日

卡域克周一帶領教練團隊和25名球員，前往愛爾蘭進行為期4日的集訓，之後就會返回曼徹斯特，準備下周一主場對列斯聯的第32輪英超比賽。25名球員中，剛續約的中堅哈利馬古利、隊長般奴費南迪斯、中場卡斯米路、前鋒馬菲奧斯根夏等主將當然在列，而正在養傷的利辛度馬天尼斯和柏德列多古亦有隨隊，證明兩人接近回歸。

 

曼聯已24日無比賽 麥比奧莫：好耐無踢﹗

而從上輪英超作客2:2賽和般尼茅夫，到下周一鬥列斯聯，曼聯期間已24日無比賽，麥比奧莫指今次出外有季前集訓的感覺：「的確有這種感覺。很久已沒有比賽了，大家都期望重返球場，為比賽而努力。」這名喀麥隆前鋒還指出外集訓有收穫：「我們來這裡的目的很明顯，就是想把狀態調整好，迎接下一場。能換個環境，離開平時的訓練基地，找個舒服又新鮮的地方，大家聚在一起練習配合，尋找默契，這點特別重要。」

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