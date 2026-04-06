足總盃｜韋斯咸足總盃戲劇性出局 紐奴籲「鐵錘幫」收拾心情專注護級

韋斯咸在週日的足總盃八強戰中，經歷了一場殘酷的失利，補時連入兩球逼和列聯聯，卻於互射12碼落敗難逃出局厄運。鐵錘幫領隊紐奴（Nuno Espírito Santo）呼籲球員盡快擺脫出局傷痛，集中精神於英超護級，務必於周五的護級關鍵戰擊敗榜尾的狼隊全取3分。

坦承失利打擊士氣

紐奴坦承這場失利對球隊士氣打擊甚大：「我們需要更多時間去恢復。當你贏波時，雙腿的疲勞會恢復得更快。但現在我們充滿悲傷，這種情緒會持續到今晚和明天，但我們必須作出反應。我們還有重要的比賽，所以我們會繼續戰鬥。」

表現佔優 欠運出局

事實上，韋斯咸今仗的表現並不遜於對手，無論是預期入球值（xG）2.91還是射門次數22次都佔優，更在加時賽中有兩個入球被判越位吃詐胡。門將艾路拿（Alphonse Areola）又在加時因傷退下火線，令20歲小將赫里克（Finlay Herrick）倉促上演處子戰。紐奴無奈地說：「比賽以這種方式結束令人難過，因為在下半場和加時，我們創造了足以避免進入十二碼大戰的機會。這很艱難，我們令球迷失望了。」

讚賞球員永不放棄

儘管結果令人失望，紐奴仍從中看到了積極的一面，特別是球隊永不放棄的鬥志。他肯定了球隊在落後兩球下追平的表現，但他同時強調，單靠這種精神並不足夠，球隊必須在接下來的聯賽中拿出更穩定的發揮，以確保成功護級。