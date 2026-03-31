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亞盃外｜港隊亞盃外收棺戰 作客1:2惜敗印度結束亞盃外征程

足球世界
更新時間：23:39 2026-03-31 HKT
發佈時間：23:39 2026-03-31 HKT

亞洲盃外圍賽C組周二上演收官戰，港隊作客印度，最終印度憑着賴恩威廉斯和米殊拉上下半場先後破網，雖然港隊在下半場有艾華頓為港隊追回一球，可惜最後未能再追平比分，最終以1:2惜敗印度，結束亞盃外征程。

亞洲盃外圍賽C組周二上演收官戰，港隊作客印度。足總FB圖
亞洲盃外圍賽C組周二上演收官戰，港隊作客印度。足總FB圖

4分鐘印度獲快攻機會，文維阿辛格右邊路推進突破，橫傳由賴恩威廉斯燙射破網，16分鐘贊加迪接應傳中起腳，好在周緣德及時趕到攔截，34分鐘孫銘謙禁區外勁射可惜高出，之後港隊再有機會，艾華頓邊路傳中，禁區內的黃華頭槌攻門，可惜被門檔將接實，印度以1:0領先返回更衣室。

65分鐘巴拉克直傳，艾華頓接應起腳為港隊扳回一城追成1:2。足總FB圖
65分鐘巴拉克直傳，艾華頓接應起腳為港隊扳回一城追成1:2。足總FB圖

易邊後49分鐘印度邊線使用手榴彈戰術開入楚區，禁區內埋伏的米殊拉門前窄度起腳再破網，射成2:0。65分鐘巴拉克直傳，艾華頓接應起腳為港隊扳回一城追成1:2，81分鐘艾華頓禁區外開入禁區，甘智健攝入頭槌可惜頂得太正被門將接實，吳宇熙87分鐘禁區扭過2人後推中勁射，可惜被門將撲出。最終港隊以1:2不敵印度，以小組第2完結亞盃外征途。

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