德甲│舒洛達碧克兄弟第3次對決 首次以隊長身份交手

周六德甲第3次上演舒洛達碧克的兄弟對決。哥哥基雲舒洛達碧克(Keven Schlotterbeck)帶領奧格斯堡作客有弟弟尼高舒洛達碧克(Nico Schlotterbeck)壓陣的多蒙特，最終「細佬」笑到最後贏2:0。值得一提，兩兄弟今仗都以隊長身份率隊出戰，是兩人首以隊長角色上演兄弟對決，難怪尼高賽後於社交媒體自豪地表示是特別時刻。

舒洛達碧克兄弟第3次對決。法新社

舒洛達碧克兄弟第3次對決。法新社

舒洛達碧克兄弟第3次對決

多蒙特今場憑鋒將卡廉艾迪耶美和中堅列基亞利各入一球，地頭2:0擊敗奧格斯堡。然而對比賽果，球迷更關心舒洛達碧克的兄弟對決，哥哥基雲帶領客軍到來，與弟弟尼高在場上相遇，今次是這兩位中堅第3次於德甲賽場對決，首次是2021年2月，當時尼高由弗賴堡外借至柏林聯，他為後者扳甲鬥母會踢足90分鐘，基雲則為主隊於68分鐘上陣，兩人首次對戰。

舒洛達碧克兄弟第3次對決。舒洛達碧克社交媒體截圖

握手擲毫一幕成為歷史畫面

而第2次是24年10月尾，基雲為奧格斯堡效力，尼高則替多蒙特出場，兩人均踢足90分鐘，哥哥贏2:1。今次則是兩人第3次於德甲對決，同樣對足全場，兄弟勝負對調之餘，他倆都以隊長身份領軍，是首次以隊長角色上演兄弟對決，彼此在賽前握手擲毫一幕成為歷史畫面，尼高賽後於社交媒體自豪發文：「我和奇雲職業生涯中一個特別特別的時刻，感謝所有這一刻之前支持我們的人。最最感謝我們的父母﹗﹗﹗你們是曼棒的﹗﹗﹗」