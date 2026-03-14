英超│拿玻里將觸發買斷條款 總價5000萬歐羅買斷海倫 曼聯有錢提早規劃重建

意甲拿玻里據報將啟動借將海倫(Rasmus Hojlund)的買斷條款，向曼聯支付4400萬歐羅買斷這名丹麥前鋒，連同600萬歐羅的借用費，總金額達到5000萬歐羅。而紅魔確保得到這筆資金後，可以提早展開重建中場的工作，目標與曼城拗手瓜簽下諾定咸森林的英格蘭國腳中場艾利諾安達臣。

拿玻里將以4400萬歐羅買斷海倫

海倫今季重返意甲加盟拿玻里後，踢出之前於阿特蘭大的高水準表現，35場各賽事收錄13球4助攻，成為球隊的首席射手。意大利轉會專家羅馬諾表示，拿玻里對這名23歲丹麥中鋒非常滿意，已決定啟動其借用合約內的買斷條款，正式簽入他，買斷費據報為4400萬歐羅，加上去年夏天已支付的600萬歐羅租借費，總數為5000萬歐羅，比起紅魔於2023年夏天支付的7400萬歐羅買入價，帳面蝕2400萬歐羅。

拿玻里體育總監確認任何情況都買斷

在曼聯和拿玻里的借用合約中，有拿玻里如取得來季歐聯參賽資格，會方一定要買斷的條款，但拿玻里體育總監文拿早前受訪時曾表示，就算球隊未能躋身前4位，都會四斷海倫：「毫無疑問，海倫都會留在拿玻里。我們和曼聯的合約中有項條款，如果球隊獲得下季歐聯資格，就必須買斷他。但即使不滿足這個條件，他也在我們的計劃中。」拿玻里在尚餘10輪下，目前於意甲排第3位。

曼聯確保資金 提早收購安達臣

在確認這筆轉會費肯定到手後，曼聯可以提早展開重組中場的工作，為來季如重返歐聯做好準備。紅魔目前於英超排第3位，有望時隔3年再戰歐聯。而球會已決定在今夏轉會市場重組中場線，目標引入至少3名新兵，頭號目標就是效力諾定咸森林的英格蘭國腳中場艾利諾安達臣，預計轉會費達高1億鎊，還需要面對曼城的競爭，如今確保得到海倫的轉會費收入，就可以提早與森林接洽敲定交易。