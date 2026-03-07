英超｜前利物浦門將卡里奧斯因妻子公開談閨房事受關注 莉達奧給自己滿分「10分」

前利物浦門將卡里奧斯（Loris Karius）目前正在德乙的史浩克04效力，全力協助球隊爭升班，而其女主播妻子莉奧達（Diletta Leotta）近日在接受訪問竟大談夫妻的閨房事，更大讚自己有滿分「10分」，令正在默默耕耘的卡里奧斯突然被受關注。

莉奧達公開談閨房事

莉奧達意大利著名女主播，經常出現於意甲節目，她與卡利奧斯在2024年步入婚姻殿堂，此前兩人已交往兩年。莉奧達於2023年為卡里奧斯誕下一名女兒，並正期待著第二個孩子的降臨。莉奧達近日接受女主播卡貝露（Victoria Cabello）訪問時，毫不避諱地分享了她與卡里奧斯的閨房之樂，更自信地給自己「10分」滿分，她說：「你知道，就像西西里的埃特納火山，我喜歡它那種熱情。總是要有些新鮮、不同的東西。」

卡里奧斯全力助史浩克04爭升班

雖然愛妻在意大利是家喻戶曉的電視紅人，但卡里奧斯的足球事業卻在德國重新起步。在利物浦度過了六年失意的歲月，期間曾被外借至比錫達斯及柏林聯隊後，卡里奧斯最終被艾利臣比加（Alisson）取代。隨後他在紐卡素擔任了兩年的二號門將。卡里奧斯今季在德乙球隊史浩克04重拾狀態，已上陣23次，成為這支德國傳統勁旅爭取升上德甲的關鍵人物。