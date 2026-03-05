英超│今季8次人多打人少贏唔到 曼聯佔2次 不敵愛華頓最難睇

周三英超快車曼聯在半場踢多一人下，作客遭絕殺以1:2不敵紐卡素。紅魔在本季英超非首次人多打人少贏唔到，去年11月尾主場對愛華頓於13分鐘有人數優勢下，仍然輸0:1，輸得十分難睇。事實上本季英超8次出現多打少未能取勝的場面，曼聯2次兼全敗表現最差，阿士東維拉同樣2次出事，收錄1和1負。

曼聯在半場踢多一人下，作客遭絕殺以1:2不敵紐卡素。路透社

曼聯踢多一人不敵愛華頓、紐卡素

本季英超曾8次出現人多打人少而贏唔到的情況，其中2次在曼聯身上出現。去年11月24日，紅魔主場對愛華頓，客軍中場伊祖沙古爾與中堅米高堅尼就防守問題發生爭執，沙古爾出手掌摑後者，因暴力行為於13分鐘領紅牌出場，可是主隊不單未能士哥，更被敵將達斯貝利賀爾入波而輸0:1，遭外界嘲笑。而今場當紐卡素中場積及藍斯領第二面黃牌出場時，比賽仍然為0:0，曼聯於11打10下兩度失守，輸1:2。

維拉兩次人多打人少贏唔到

維拉今季亦2次人多打人少贏唔到，首次是去年9月，他們作客新特蘭於33分鐘取得人數優勢，戰至下半場先開紀錄，可是被追和1:1。第2次是去月初，主場對賓福特於上半場末段打多一人，可是不久後就失守，下半場圍攻未能取得入球，輸0:1。維拉收錄1和1負，比曼聯的兩負好一點。

阿仙奴首循環對車路士踢多一人和波

排倒數第2的般尼，上月作客車路士踢多一人下賽和1:1。水晶宮去月初作客諾定咸森林未能把握半場11打10的優勢，僅賽和1:1；包尾大幡狼隊於1月初卜4訪愛華頓，多踢2人都贏唔到賽和1:1；榜首阿仙奴去年11月尾作客車路士，38分鐘已11打10，但在換邊後先失守，之後雖然扳平，可是未能攻入第2球，賽和1:1。