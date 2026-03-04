足球｜港隊女足順利離開杜拜 先飛曼谷再分批返港

因出戰「Pink Ladies Cup 2026」而身處杜拜的港隊女足今日透過足總發聲明，表示已於今早順利登機離開當地，並會先飛往曼谷，再在抵埗後分批回港。

足總今午在社交媒體上發文，表示港隊女足今早已順利離開杜拜。聲明指：「中國香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。」

足總亦在聲明中感激各界對職球員的關心與支持。

早前已宣布退賽

足總亦指球隊現時已停止一切外出活動，並留守當地酒店內以確保人身安全，也表示會與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並會因應事態發展，為球隊作出合適安排。杜拜機場在周一起已提供有限度服務，並限度恢復航班升降。第一班由由杜拜飛往香港的航班亦將於今晚9時42分飛抵香港國際機場。

港隊女足今早已順利離開杜拜。足總圖片

港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片

