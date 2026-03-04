Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜港隊女足順利離開杜拜 先飛曼谷再分批返港

足球世界
更新時間：17:41 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:41 2026-03-04 HKT

因出戰「Pink Ladies Cup 2026」而身處杜拜的港隊女足今日透過足總發聲明，表示已於今早順利登機離開當地，並會先飛往曼谷，再在抵埗後分批回港。

足總今午在社交媒體上發文，表示港隊女足今早已順利離開杜拜。聲明指：「中國香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。」

足總亦在聲明中感激各界對職球員的關心與支持。

早前已宣布退賽

足總亦指球隊現時已停止一切外出活動，並留守當地酒店內以確保人身安全，也表示會與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並會因應事態發展，為球隊作出合適安排。杜拜機場在周一起已提供有限度服務，並限度恢復航班升降。第一班由由杜拜飛往香港的航班亦將於今晚9時42分飛抵香港國際機場。

港隊女足今早已順利離開杜拜。足總圖片
港隊女足今早已順利離開杜拜。足總圖片
港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片
港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片
港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片
港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片
港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片
港隊女足早前宣布退賽，並留在酒店內訓練以保持狀態。足總圖片

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
4小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
2小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
20小時前
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
投資理財
5小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前