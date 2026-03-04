英超│曼聯慶幸無安排中東季中友賽 夏季季前集訓勢改回歐洲
發佈時間：15:23 2026-03-04 HKT
以色列和美國聯手攻擊伊朗多地，令中東局勢急劇升溫。英國媒體《每日郵報》透露，曼聯之前曾考慮在季中到中東踢友賽，其中一個檔期正是本周末，球會高層私下都慶幸沒有安排友賽。此外，由於局勢不明朗，紅魔考慮今夏季前巡迴賽留在歐洲，不會前往中東，或途徑中東再去其他地方。
曾考慮本周末到中東友賽掘金
曼聯今季因為無需應付歐洲賽，比賽日程大減，一直有意在季中安排友賽，一方面寓賽於操，另一方面增加收入，中東阿聯酋和沙特阿拉伯是潛在目的地。而球隊在足總盃第3圈下馬後，只餘英超一條戰線，本周末英足盃賽期沒有比賽，消息指球會高層考慮過前往中東踢友賽掘金，但最終沒有行動。如今中東局勢急劇升溫，傳紅魔高層私下慶幸沒有安排到中東比賽，避免捲入複雜局面。
夏天勢留在歐洲季前集訓
而紅魔今夏計劃到中東進行季前之旅，知情人士指由於局勢不明朗，並預計會持續一段時間，所以球會考慮更改計劃，不會前往中東，或途徑中東到其他地方，大有機會留在歐洲，包括瑞典、挪威等北歐國家。
