英超｜利物浦今季5次遭絕殺創英超紀錄 史諾特指問題在運動戰入球率低

利物浦周二英超作客狼隊再次於補時失波遭對手「絕殺」，今季已經第5次補時失球輸波，創下英超不名譽紀錄。賽後，紅軍領隊史諾特（Arne Slot）無奈地表示，對球隊今季屢次在比賽末段失球感到沮喪。

紅軍贏形勢輸波

這場失利意味著，利物浦今季已是第五次因在90分鐘後失球而輸掉比賽，創下了英超歷史上單一賽季的紀錄。史諾特在賽後分析道：「如何總結這場比賽？我們在比賽中擁有更多的控球權，創造了比對手更多的機會，但就是很難在運動戰中取得入球。我們入了一球，他們入了兩球，其中一球還是在補時階段，這再次總結了我們的賽季。」

運動戰中入球率低

史帥指出，球隊近期雖然能靠死球取得不少分數，但在運動戰中的入球效率低下，是球隊的老問題。他說：「我們今天幾乎沒有給對方任何機會，我們只給了對方一個機會，卻失了兩球。」他亦提到，球隊在被絕殺前，其實有兩次絕佳的機會可以反超比分，包括穆罕默德沙拿（Mo Salah）的個人突破和華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的頭槌，但都未能把握。

史帥：還有9場去追

這場失利令利物浦繼續排在聯賽第五位，但若車路士在周三擊敗阿士東維拉，他們將會跌至第六位，爭奪下屆歐聯資格的形勢變得更為嚴峻。史諾特承認，這是一次「挫折」，但強調球隊仍有九場比賽去追趕。他說：「在這樣一場完全沒有必要失分的比賽中失分，如果你看比賽過程，我不是說我們踢得很好，但如果我們以這種方式踢十次，我們不會輸十次。」他最後亦稱讚了狼隊的拼搏精神，認為對手的運氣是他們應得的。