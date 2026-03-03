Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡域克6勝1和都唔可以坐正？ 曼聯因兩件事持謹慎態度 不會心急做決定

足球世界
更新時間：18:03 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:03 2026-03-03 HKT

曼聯看守主教練卡域克上任後，7輪英超收錄6勝1和的佳績，並領軍升到第3位，是球隊近3年來聯賽最高排名。然而紅魔鑑於前熱刺教頭普斯迪高古虎頭蛇尾的開局，加上舊帥蘇斯克查當年由看守教頭坐正後成績急轉直下，對卡域克持謹慎態度，不會急於讓他坐正，到球季完結後再評估。

曼聯看守主教練卡域克。美聯社
曼聯對卡域克態度謹慎

卡域克1月接手曼聯後，率隊於英超收錄6勝1和的佳績，期間曾擊敗曼城、阿仙奴和熱刺3支豪門球會，並領軍由第6位升至第3名，是2023年5月以來最高排名。然而《英國廣播公司》透露，曼聯鑑於之前兩次經歷，對卡域克仍然持謹慎態度，不會過份解讀其成績。

因兩件事不敢心急做決定

消息人士透露，紅魔見到普斯迪高古於2023年接手熱刺後，頭10輪英超取得8勝2和的佳績後，成績急轉直下，去季聯賽僅排17位，害怕其事件再次重演。而舊帥蘇斯克查7年前獲委任為紅魔看守教頭，前12場聯賽取得10勝2和，隨即坐正，但球隊無以為繼。曼聯害怕歷史再次重現，就算卡域克成績理想，都不敢輕言讓他坐正。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

