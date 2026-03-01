英超│曼城挫列斯聯取4連勝 重啟爭冠搶分方程式 洛迪高回勇控制中場

曼城在周六英超作客1:0擊敗列斯聯，將聯賽連勝走勢增至4場，繼續力追榜首阿仙奴。該隊防守中場洛迪卡斯簡迪(Rodrigo Hernandez Cascante)今仗牢牢控制中場，取得自膝傷復出以來最多傳球次數的一仗，有着之前兩、三季全盛時期的影子。事實上藍月當年正是在他帶領下後來居上奪得英超冠軍，如今重啟這個爭搶分方程式。

近13場英超最高控球率勝仗

今場曼城作客列斯聯在上半場受壓，幸好他們力保不失，並靠新援安東尼施美安門前撞射破網先開紀錄。球隊換邊後在防守中場洛迪卡斯簡迪和擅長控制節奏的貝拿度施華帶領下，成功掌控戰局保持1:0的優勢至完場，將聯賽連勝走勢增至4場，賽後追至僅差榜首阿仙奴2分。藍月今場的控球率達到67%，是球隊近13場聯賽勝仗中控球率最高的一場。

洛迪卡斯錄得124次傳送

洛迪卡斯今場共有124次傳送，包括10次長傳，是他克服膝傷在去年夏天全面復出以來，最多傳球的一仗。同時他還有6次解圍、1次攔截，狀態全面冒升，有著2、3季之前全盛時期的影子。事實上藍月於2022至23，以及23至24球季能夠於季尾連勝後上奪冠，這名金球獎中場居功至偉，展示「世一」防中風範率隊在控制中場的情況下贏下比賽。

重啟22至23、23至23球季搶分方程式

如今曼城在他回勇重啟這個搶分方程式，領隊哥迪奧拿矢言：「洛迪和貝拿度施華的表現非常出色，我們利用這個組合，將球在左右兩側轉移，對抗對手人盯人防守和壓逼。洛迪面對夾擊下表現出色，我們很久已沒有見到他這樣的表現了，他現在一步一步地恢復最佳水準。」哥帥續指球隊過去10年最擅長的踢法，就是通過成千上萬的傳送，令球迷平靜下來，讓對手跟着己隊的傳球跑動，如今終再次做到。

相關報導：英超｜曼城險勝續2分落後阿仙奴 哥帥為爭標減壓：歐聯資格是主要目標