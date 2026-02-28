Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜狼隊對維拉球證中途離場3分鐘 球迷高唱：佢去咗開大！(大片)

足球世界
更新時間：13:58 2026-02-28 HKT
發佈時間：13:58 2026-02-28 HKT

周五英超狼隊對阿士東維拉的比賽，出現了極為罕見且惹笑的一幕，當值球證普臣（Craig Pawson）於下半場中段突然拋下場上所有球員，跑回球員通道，導致比賽中斷近三分鐘。雖然官方解釋可能與其通訊設備有關，但在場及電視機前的球迷卻有另一番解讀，一致認為這位執球證是人有三急，並高唱「佢去咗開大！」

點擊觀看片段

官方解釋整理通訊設備

比賽戰至接近第69分鐘，球證普臣未有任何預兆，突然轉身跑離球場，令雙方球員一臉茫然，在滂沱大雨中不知所措地等待。約三分鐘後，他重新跑回球場，並一邊整理著自己的球衣，比賽才得以繼續。雖然官方說法是指其耳機通訊設備出現問題，但球迷們顯然不買帳。當普臣跑回場上時，狼隊主場的球迷立即爆發出響亮的歌聲，齊聲高唱「佢去咗開大！」，場面十分惹笑。

球迷高唱「佢去咗開大！」

社交媒體上的球迷亦反應熱烈，紛紛留言嘲諷：「從未見過一場比賽會因為球證要去開大而暫停」、「普臣假裝是技術問題，其實他只是要去大便，笑死」。更有球迷笑指：「失望的是，球迷竟然沒有唱『普臣鍾意幾時屙就幾時屙』」。甚至有狼隊球迷對補時時間感到不滿，抱怨道：「補時7分鐘太離譜了，考慮到球證自己就走開了4分鐘去開大。」這次罕見的「中場休息」，無疑為這場比賽增添了難忘的插曲。

