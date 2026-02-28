專欄 蘇哈仔│曼聯卡域克手際處理有人手

曼聯上輪英超擊敗愛華頓，賽和一場後立即重返勝軌，這場勝仗對衝擊前4位十分重要。對比分數，更重要是見到隊內氛圍良好，球員沒有因為上陣時間不足而抱怨，繼續目標一致向聯賽前4位進發。

當卡域克接手連贏2、3場後，當時曾經擔心佢靠名宿身份暫時維繫球隊，之後會因為單線作戰，部份球員未能獲得足夠的出場時間而有怨言，最終和諧氣氛不再而崩盤。然而這名一代紅魔中場接手約個半月，基本上沿用同一套正選陣容，到目前為止都沒有不和諧的聲音出現。

施斯高就算狀態火熱，都沒有因為長居後備而不滿。路透社

特別要提中鋒班捷文施斯高，連同對愛華頓一箭定江山的入球，近7場英超6次上陣入5球，這6仗中只有1次正選，其餘5場都是後備，當卡域克入主後全部都是先坐板凳。以其高價轉會費和腳風，接連做後備一定會發難，但他沒有抱怨，更公關稱讚卡域克來投後的轉變，職業操守甚佳。而另一前鋒約舒亞舒克斯的出場時間更少，作為荷蘭邊緣國腳的他，在世界盃年無上陣應該會大發牢騷，但同樣無怨言。

卡域克的待人接物真厲害，他接手不久已表示任何戰術部署都是其次，最重要是與球員建立親密關係，戰將先會交出表現，如今證明這一套行得通。蘇偉業