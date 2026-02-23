Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯今晚作客愛華頓 紅魔踢周一波表現麻麻 其中一場輸得難睇

足球世界
更新時間：17:10 2026-02-23 HKT
發佈時間：17:10 2026-02-23 HKT

今晚(23日)英超獨腳戲，曼聯作客愛華頓。紅魔今季踢周一波表現平平，3場只得勝和負各一，敗仗正好是首循環主場鬥拖肥糖，後者在初段出現罕有的內訌事件，有中場伊祖沙古爾領紅牌而大部份時間踢少一人，主隊輸得難睇以0:1落敗。以今季走勢，曼聯今仗的贏波機會不太樂觀。(Now621台周二凌晨4:00直播)

今季3場周一波僅勝和負各一

曼聯今季無需踢歐洲賽，較多英超賽事被安排於周一舉行，今季作客愛華頓是第4次。然而他們於周一波表現麻麻，3仗只得勝和負各一，包括作客4:1大勝榜尾狼隊；主場先開紀錄和末段領先下，4:4賽和般尼茅夫；以及地頭0:1不敵愛華頓。

首循環不敵愛華頓輸得難睇

對拖肥糖一仗更輸得十分難睇。客軍於開賽13分鐘就有中場伊祖沙古爾和中堅米高堅尼內訌，沙古爾出手掌摑後者，被球證夏寧特以暴力行為驅逐出場。然而紅魔在大部份時間踢多一人下，仍然輸0:1，是球隊今季其中一場最失準的比賽。今場紅魔挾英超9場不敗強勢造訪愛華頓，但考慮到今季走勢，贏波機會並非太樂觀。

↓立即下載星島頭條App↓

