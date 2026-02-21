賀歲盃│港足互射12碼擊敗FC首爾封王 14089人入場賀歲

馬年賀歲盃今午(21)在香港大球場上演，吸引到14,089人入場。香港足球隊代表隊在鋒將祖連奴先拔頭籌下，雖然被FC首爾於法定時間逼和1:1，幸好港隊互射12碼贏5:4，順利捧盃賀歲。同時賀歲盃在文化融合與偶像效應下，場面熱鬧溫馨。

港隊互射12碼取勝

首爾13分鐘即反客為主，安達臣奧利華拉禁區內施射，幸得門將龐焯熙擋出。港隊於20分鐘打破僵局，慈英右路精準傳中，祖連奴門前頂成1：0。換邊後56分鐘，FC首爾終由基馬拉中路突破，面對門將謝嘉榮輕鬆射入扳平。此後雙方再無紀錄，需以12碼決勝。港隊五輪全中，FC首爾第五輪的曹永旭射中柱，隨著林樂勤操刀中鵠，港隊以6：5奪冠。年僅19歲的門將龐焯熙全場表現神勇，當選賽事最佳球員。

有趣的是，有別於過往的激情吶喊，今日場內球迷顯得相當克制，以往偶爾出現的粗口與叫罵聲，被「身體健康」、「恭喜發財」、「出入平安」等新春祝福語取代，場面一度溫馨，展現香港球迷高質素的一面。



和氣代替粗口 偶像效應氣氛高漲

除了比賽，賀歲盃全日都有滿佈新年氣氛。比賽賽前有傳統的舞獅儀式，文化旅遊及體育局局長羅淑佩、足總會長貝鈞加、足總主席霍啟山等為「醒獅」點睛。羅局長在社交平台發文指，主場出戰的中國香港隊與FC首爾在90分鐘內踢成1:1，需以互射12碼分出高下。最終港隊五輪全中，完勝FC首爾奪得賀歲盃，「新年開個好頭，今年香港足球興旺可期啊！」

賽後變成演唱會 COLLAR、Anson Lo、Ian獻唱

而比賽在半場期間，南韓巫師啦啦隊勁歌熱舞應援，將氣氛帶向高潮。完場頒獎禮後，球賽瞬間變身演唱會。本地人氣女團COLLAR率先登場，帶動現場氣氛。其後男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）接力獻唱，當壓軸登場的盧瀚霆（Anson Lo）現身球場中央時，場面更見誇張。原本一片紅海的球迷看台，瞬間變成一片粉紅色燈海，其粉絲（神徒）的尖叫聲幾乎蓋過所有聲音，將大球場的氣氛推至另一個高峰。最終一眾球星與偶像們在場內與球迷大合照，為這個別開生面的新春盛事畫上完美句號。