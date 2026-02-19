歐聯｜種族歧視風波唇語專家還原真相 雲尼斯奧斯賽後連環爆粗辱罵對手

皇家馬德里對賓菲加的歐聯賽事，因雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）疑遭種族歧視而引發的風波，在賽後有更驚人的細節曝光。據《奧萊報》報導，巴西的唇語專家馬查度（Gustavo Machado）在賽後，公布了一段詳細解讀影片，還原了從雲尼斯奧斯入球到比賽重新開始期間，雙方球員的對話內容，當中竟發現雲尼斯奧斯曾多次用粗言穢語辱罵對方球員。

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

比列斯甸安尼球衣掩嘴避鏡頭

影片顯示，雲尼斯奧斯在攻入全場唯一入球後，情緒激動地向著賓菲加的球迷爆粗口，此舉引發了賓菲加年輕翼鋒比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）的不滿，他隨即上前質問。值得留意的是，比列斯甸安尼在與雲尼斯奧斯理論時，曾兩度試圖用球衣掩蓋嘴巴，似乎想避免言論被鏡頭捕捉。

雲尼斯奧斯辱罵對手

隨後，雲尼斯奧斯因其挑釁性的慶祝動作，被球證出示黃牌，這令他更為憤怒，他不解地向球證質疑：「為甚麼？為甚麼給我（黃牌）？」在被警告後，他與比列斯甸安尼的衝突升級，影片清晰顯示，雲尼斯奧斯多次用西班牙語中的「Cagón de mierda」（意指「沒種的廢物」）辱罵對方。

正是在雙方互相指責的混亂中，雲尼斯奧斯突然衝向球證，堅稱柏斯迪安尼用葡萄牙語中的「macaco」（猴子）一詞對他進行種族歧視攻擊。他向球證大喊：「球證，球證，他叫我猴子！」期間，賓菲加後衛奧達文迪（Nicolás Otamendi）上前調解，雲尼斯奧斯亦向其重覆了指控。

歐洲足協勢調查

然而，在比賽重新開始前，餘怒未消的雲尼斯奧斯再次走向比列斯甸安尼，並再次用「沒種的廢物」等字眼辱罵對方。整個事件的來龍去脈，在唇語專家的解讀下，呈現出比外界最初想像更為複雜的一面，相信歐洲足協在展開調查時，將會對這段影片進行詳細分析。