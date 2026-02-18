Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高級銀牌｜大埔加時4：1破流浪封王 李志堅：冠軍袋住先 盼再戰亞冠

更新時間：21:00 2026-02-18 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-18 HKT

高級組銀牌決賽今日（18號）大年初二下午3時正於旺角大球場上演，大埔在加時階段憑藉保連奴的入球及馬卡雷拿梅開二度，以4：1勝標準流浪，成功奪得今季首項錦標。賽事吸引4732名球迷入場，賽前有舞獅表演助興，陳百祥到場支持流浪，剛離隊的顏卓彬則現身大埔主家席。賽後大埔主教練李志堅表示希望能贏足總盃，再挑戰亞冠。 

李志堅：冠軍是袋住先 盼繼續爭取

大埔主教練李志堅賽後承認，球隊今季征戰頻繁，傷兵問題浮現，能夠奪冠實屬難得：「開季要應付亞冠2、聯賽和多個盃賽，其實只能跟着步伐走。今天贏了很幸運。」他指球隊受傷患困擾：「你看到伊高，其實他預計都踢不到。我們差不多打了30場波，累積下來的問題現在出現了。」對於奪得今季首項錦標，堅Sir坦言：「可以先拿到冠軍，都要先有個袋住先，很現實的。然後希望繼續爭取，盡力去爭取。足總盃對我們來說很重要，因為我們真的很想可以再挑戰亞冠。」

馬卡雷拿：高興助球隊贏得困難比賽 保連奴：36歲未言退 我還能為大埔貢獻 

梅開二度的馬卡雷拿賽後表示，非常高興能協助球隊奪冠：「我很高興能幫助球隊，並贏得今天這場困難的比賽。」他又大讚其他隊友：「即使伊高傷出，我們還有很多高質素球員，繼續創造機會，當機會來臨時我們就能把握並勝出比賽。」

後備上陣即建奇功的保連奴，今仗交出一個入球及一次助攻，他賽後難掩興奮：「最重要是冠軍，我很高興大埔能成為冠軍。」他透露自己隨時做好上陣準備：「無論我踢20分鐘還是90分鐘，我都準備好上場幫助隊友。我已經36歲，但我還有很多可以貢獻給大埔，我還沒完！」

 

記者、攝影：廖偉業

