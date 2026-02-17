高級組銀牌決賽｜林嘉緯盼為老闆圓銀牌夢「入決賽已收貨，但我哋想贏想爭個盃。

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。標準流浪教練林嘉緯賽前透露，球隊已為決賽準備就緒，雖然老闆表明「入決賽已收貨」，但他與球員一樣，心底裡都希望為球隊捧走冠軍。

對於今場決賽的部署，林嘉緯強調心態最重要：「成日提球員，落到場盡力付出，展現自己表現，唔好俾太大壓力自己，當係一場表演賽，俾球迷睇好波。」他指流浪相隔30年再闖銀牌決賽，意義重大，但強調不會因此增添壓力。

被問到老闆有否訂下目標，林嘉緯直言：老闆一直都冇俾壓力我哋，目標就係打入決賽。佢話入到決賽已經收貨，但我認為教練同球員嚟到呢個地步，唔會淨係去到決賽，點都想去爭取個盃。」

流浪今季走勢猶如坐過山車，季初氣勢如虹，季中回落。林嘉緯解釋與賽程有關：「我哋成2個月冇比賽，停吓踢吓，球員狀態好難保持。近期keep住比賽，甚至內部踢友誼賽，有助球員提升狀態，準備決賽。」對於三日踢兩場的體能問題，林嘉緯指早有部署：「上一場我哋輪換咗好多年輕球員，正選嗰班有足夠休息，甚至可能踢20、30分鐘就換走。我唔擔心體能問題，到時用完整陣容去踢。」

流浪多年來堅持起用年輕球員，林嘉緯透露背後理念源於老闆：「球會宗旨係要為香港球壇做啲嘢，老闆想栽培年輕球員接軌。你見到香港足球可能走緊下坡，甚至港隊成績都唔係太理想，佢好想幫到香港足球。就算市道唔好，佢都keep住出糧，支持年輕球員。我覺得有呢個老闆支持足球，對香港足球係一件好好嘅事。」

林嘉緯最後向讀者拜年：「新年快樂，龍馬精神，開開心心！初二大家入場支持！」

記者、攝影：廖偉業