西甲│馬體會大勝巴塞後即慘敗 吞華歷簡奴3蛋 隊長：我們似放棄聯賽﹗

上周中在西班牙盃大勝巴塞隆拿的馬德里體育會，周日回師西甲判若兩隊，作客下游的華歷簡奴慘敗0:3。該隊於聯賽已連續3輪不敗，陣上演出和鬥心與西盃時截然不同，難怪門將兼隊長奧比歷(Jan Oblak)批評隊友似乎已放棄西甲，在聯賽中揀波踢。

近3輪西甲僅得1和2負

今場將佐治高基、基沙文、祖利安艾華利斯等多名主力放入後備的馬體會，面對在護級區域苦苦掙扎的華歷簡奴沒有還擊之力，全場被對手9次射門命中目標，最終失掉3球，淨吞3蛋慘敗。牀單軍團賽後在積分榜跌至第4位，落後榜首的皇家馬德里15分，基本上已無力競逐冠軍，球隊近3輪只有1和2負的劣績，表現未如理想。

奧比歷拋出「放棄西甲論」

相反球隊在過去兩周的周中出戰西班牙盃，先在8強作客5:0大勝貝迪斯，上周則在4強首回合主場4:0輕取巴塞隆拿，明顯將重心放在西盃，門將奧比歷直言：「感覺我們已放棄西甲了。我們不能這樣輸波，也不能踢出像今天這樣的比賽。不能揀波踢，每一場比賽我們都要全力以赴，爭取勝利，我感覺去我們沒有做到這一點。」然而教練施蒙尼不認同奧比歷的「放棄西甲論」，直言單純是球隊踢得不好，對手踢得更好而已。