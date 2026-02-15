足總盃｜哥迪奧拿為新兵古希抱不平 促聯賽會准其踢聯賽盃決賽

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）再次向英格蘭足球聯賽（EFL）發出呼籲，促請他們運用「常理」，允許球隊一月新兵馬克古希（Marc Guehi）出戰下個月聯賽盃決賽對阿仙奴。

曼城領隊哥迪奧拿。路透社

曼城在英格蘭足總盃第四圈賽事中，以2:0擊敗沙福特城，成功晉級。從水晶宮以2000萬鎊轉會而來的新援古希，在比賽中後備上陣並攻入其加盟後的首個入球。儘管他今季曾代表水晶宮出戰足總盃，但根據足總盃今季的新規則，球員獲准在同一賽季內代表多於一間球會參賽，因此他可以為曼城披甲。

然而，聯賽盃的規則卻與足總盃不同。

施美安4強前加盟可上陣

另一位新兵從般尼茅夫加盟的安東尼施美安（Antoine Semenyo），因其轉會在聯賽盃4強首回合前完成，因此有資格參加決賽，但古希的轉會是在4強賽事後才完成，根據現行規則，他將被視為「盃賽捆綁」（cup-tied），無法在決賽中上陣。

從般尼茅夫加盟的安東尼施美安。法新社

哥迪奧拿指古希不能上陣不合常理

對此，哥迪奧拿在賽後接受BBC訪問時，為古希抱不平：「他不能在聯賽盃決賽中上場。為什麼他可以在足總盃比賽，但在另一項賽事中就不行？這不符合常理。」

在對陣沙福特城的比賽中，古希在下半場入替史東斯（John Stones），並在比賽末段取得入球，為球隊鎖定勝局。哥迪奧拿的公開呼籲，無疑是希望賽會能重新考慮相關規則的合理性，讓這位實中堅能參與聯賽盃冠軍爭奪戰。