西班牙盃│盧卡文加盟馬體會3場2球2助攻 基沙文：甫來投已不可或缺﹗

馬德里體育會在周四西班牙盃4強首回合主場4:0大勝巴塞隆拿，功臣首推貢獻1入球1助攻的鋒將盧卡文(Ademola Lookman)。這名在冬季轉會窗關閉前來投的尼日利亞翼鋒，加入牀單軍團後3場收錄2球2助攻，其中2場西班牙賽事都領軍大勝，難怪球隊攻擊核心基沙文都大讚他，直言此子甫加盟已成不可或缺的一員。

盧卡文3場貢獻2球2助攻

今場馬體會接連攻破巴塞的高位防線，上半場已入4球早早奠定勝局，最搶鏡是交出1入球1助攻的盧卡文。此子於冬季轉會窗關閉前以3500萬歐羅從意甲阿特蘭大來技，首次披甲即貢獻入球和助攻各一，率隊在西班牙盃8強作客5:0大勝貝迪斯。今場第3次為牀單軍團出場，又再貢獻傳射，4蛋贈巴塞，球隊在這兩仗狂轟9球沒有失守，而盧卡文本人為馬體會3次出場有2球2助攻。

基沙文：他加盟以來一直非常關鍵﹗

基沙文矢言盧卡文甫來投已不可或缺：「他是一名能夠改變比賽走勢的球員。他很擅長利用空間，自他來到球隊後，一直都非常關鍵。」這名28歲尼日利亞鋒將亦喜言：「我真的非常開心，入球總是特別的。不過我更滿意整支球隊的表現，團隊發揮了頂級水準，在兩邊禁區都非常高效。」