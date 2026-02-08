Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴榜首優勢增至9分 阿迪達卻指毫無意義

足球世界
更新時間：11:34 2026-02-08 HKT
發佈時間：11:34 2026-02-08 HKT

阿仙奴於週六的英超聯賽中，主場以3:0輕鬆擊敗新特蘭，於榜首領先今晚才有比賽的曼城9分，爭冠形勢大好。然而，兵工廠領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後卻指9分不算甚麼，強調現階段的積分差距「毫無意義」。

阿仙奴於週六的英超聯賽中，主場以3:0輕鬆擊敗新特蘭。法新社
阿仙奴於週六的英超聯賽中，主場以3:0輕鬆擊敗新特蘭。法新社

03-04賽後以來同期最大分差優勢


此戰過後，阿仙奴於榜首領先9分，是他們最後一次奪得聯賽冠軍的2003-04賽季以來，在同期所享有的最大分差優勢。衛冕冠軍曼城必須在週日作客利物浦的硬仗中作出回應，而他們在過去22次聯賽作客晏菲路僅取得一場勝利。


領先9分毫無意義


儘管形勢大好，但阿迪達在被問及9分優勢的意義時，冷靜地回應道：「毫無意義。我們仍需要贏得很多比賽才能實現我們的目標，所以不要專注於此。我們完成了自己的工作，現在需要評估、改進，並為周四對陣賓福特的比賽做好準備。」

阿仙奴於週六的英超聯賽中，主場以3:0輕鬆擊敗新特蘭。法新社
阿仙奴於週六的英超聯賽中，主場以3:0輕鬆擊敗新特蘭。法新社

阿迪達稱盛約基利斯

今場梅開二度的約基利斯。法新社
今場梅開二度的約基利斯。法新社

今場梅開二度的約基利斯（Viktor Gyökeres） ，已將其賽季總入球數提升至13球，並且在最近8場比賽中攻入6球，一掃季初加盟後的頹風。阿迪達亦大讚約基利斯：「他正是我們所期望的那種性格。當你穿上這件球衣，就意味著巨大的責任和期望。在他的兵工廠生涯中，總會有順境和逆境。但我喜歡他的性格，他對待每一天的方式，以及他極度專注於當下的事實。他有著幫助球隊的真誠意願。對我來說，真正與眾不同的是他每天在訓練中所展現出的一致性。」


 

