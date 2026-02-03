Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

經理人否認兜售東拿利予阿仙奴 惟預告三月再檢討去留

阿仙奴中場米基爾馬連奴(Mikel Merino )右腳傷患需要接受手術治療，球會急於冬季轉會窗關閉前增兵，然而兵工廠的目標紐卡素中場辛度東拿利（Sandro Tonali），據報不獲球會放人，而東拿利的經理人利素（Beppe Riso）開腔澄清沒有向阿仙奴兜售東拿利。不過，他指會在3月與東拿利檢討前途問題，不排除會在夏天考慮轉會。

阿仙奴教練阿迪達。美聯社
紐卡素中場辛度東拿利。路透社
否認曾與兵工廠接觸


辛度東拿利的經理人利素公開否認曾在冬季轉會窗截止日向阿仙奴兜售這位意大利國腳，但他同時語帶雙關地表示，將在三月份重新評估東拿利的未來，令這位中場大將今夏離隊的傳聞甚囂塵上。一月轉會窗關閉前夕，外界盛傳由於阿仙奴中場新援美連奴（Mikel Merino）因腳部骨折缺陣，急需尋找替補，「兵工廠」因此與東拿利扯上關係，更有傳言指其經理人主動向槍手推薦。利素向《意大利天空體育》作出澄清：「我看到了相關報導，但紐卡素不會在一月份放走辛度東拿利，我們也從未就此事與阿仙奴進行過交談。」

阿仙奴中場米基爾馬連奴。法新社
三月檢討前途問題


然而，利素並未完全封死東拿利的離隊大門，其言論更似乎為夏季轉會埋下伏筆。他說：「我們會在三月份評估紐卡素是否對任何事情持開放態度，但目前他正在參加歐聯比賽，現在並不是談論這件事的合適時機。」


喜鵲來季能否踢歐聯成關鍵


東拿利在2023年7月從AC米蘭加盟紐卡素，之後因違反賭博條例被罰停賽10個月，雙方合約因而延長至2029年，合約期滿球會有權續簽一季至2030年。不過，紐卡素目前在英超僅排第10位，來季歐聯資格岌岌可危，這可能成為東拿利考慮離隊的關鍵因素。據《每日郵報》報導，除了阿仙奴外，曼城和車路士均對這位25歲中場感興趣；而東拿利早前亦曾表示「不排除」重返意甲的可能性，祖雲達斯據報亦正密切關注其動向。

 

