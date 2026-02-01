港超聯｜理文反客為主4:1輕取九龍城 強勢劍指榜首傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」今日上演焦點戰，位居次席的理文作客出擊，憑藉強大攻力反客為主。這支「黃黑軍團」最終以4:1大勝九龍城，全取3分後繼續穩守聯賽榜第2位，豪取5連勝，為下仗硬撼榜首傑志壯行色。

繼12月「足總盃」首圈派3蛋淘汰九龍城後，理文今仗再遇手下敗將顯得游刃有餘，甫開賽已控制戰局。上半場前鋒巴科爾表現活躍，雖屢遭對手嚴密看管及多次被侵犯倒地，仍在第19分鐘成功為球隊先開紀錄拔頭籌。其後巴科爾於禁區內博得九龍城門將袁皓俊犯規，球證直指十二碼點，由艾華頓操刀一針見血，助理文半場擴大領先優勢。

易邊後理文攻勢未減，杜度及黃威在短短4分鐘內各建一功，儘管九龍城隨後由迪高「破蛋」追回一球，惟因落後太多無力回天。理文最終以4:1大捷，賽後繼續緊追榜首，下場將與傑志上演榜首大戰。