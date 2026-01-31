Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜𠎀志主場3:0大勝南區 開季至今13場不敗坐穩榜首

足球世界
更新時間：18:11 2026-01-31 HKT
發佈時間：18:11 2026-01-31 HKT

港超聯周六傑志將軍澳運動場主場迎戰冠忠南區，最終在上半場傑志先有甘智健攻入「處子球」後，下半場再有鄧達思和後備上陣即建功的林樂勤先後破網，助傑志以3:0擊退南區，以不敗之身坐穩榜首。

𠎀志3:0大勝南區 積分榜甩開次名北區10

今場一開波傑志就展現出強勁攻勢，11分就有祖連奴起腳試射被伍瑋謙撲出，僅過1分鐘慈英邊路傳中，阿祖安頂給伊拿拉文迪，後者起跳「倒掛」射門斜出，但𠎀志不用等太久就有回報，24分鐘就有阿祖安勁射彈出，甘智健門前後腳踢入生涯「處子球」，補時階段再有伊拿拉文迪禁區頂試射可惜高出，𠎀志以1:0返回更衣室。

易邊後𠎀志繼續保持壓制，63分鐘慈英在右邊路發起攻勢，長傳給遠柱的祖連奴，隨即窩利抽射，但被伍瑋謙撲出，但在73分鐘祖連奴在左路駁得犯規，由肯迪開出罰球入禁區，鄧達思接應頂入成2:0，2分鐘後南區再失守，換入不足1分鐘的林樂勤施射再得手，比賽尾段阿祖安在禁區內被丹尼路鏟跌，但球證指阿祖安越位在先，未能得12碼機會，最終𠎀志以3:0擊敗南區全取3分，傑志目前13場不敗以35分領先次名的北區10分。

 

記者/攝影：魏國謙

