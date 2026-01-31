歐聯｜歐聯附加賽抽籤冤家路窄 皇家馬德里再遇賓菲加

歐聯附加賽於周五進行抽籤，不是冤家不聚頭，賓菲加繼分組賽最後一輪之後再遇皇家馬德里，而衛冕冠軍巴黎聖日耳門，遇上同樣來自法甲的摩納哥。

賓菲加於最後一輪分組賽擊敗皇家馬德里，從而壓過馬賽奪得最後一個附加賽席位，而皇馬亦因而被曼城超前跌至第9，失去直接晉級16強席位。抽籤前已經知道兩軍有五成機會碰頭，如今冤家再次對壘，勢必有一番激鬥。

至於衛冕的巴黎聖日耳門，抽中對戰另一法甲球隊摩納哥，由於在聯賽對慣應該不難應付。

歐聯附加賽抽籤結果

摩納哥 對 巴黎聖日耳門

加拉塔沙雷 對 祖雲達斯

賓菲加 對 皇家馬德里

多蒙特 對 阿特蘭大

卡拉巴克 對 紐卡素

布魯日 對 馬德里體育會

波杜基林特 對 國際米蘭

奧林比亞高斯 對 利華古遜

註：前者首回合主場