C朗拿度｜C朗銅像遭縱火 狂迷自拍挑釁影片發上網

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的銅像再次成為狂熱球迷的攻擊目標。一名男子在C朗拿度的家鄉馬德拉島，對其位於首府豐沙爾CR7博物館旁的銅像縱火，並將整個過程拍攝下來發布到社交媒體上，行徑囂張，當地警方正對其展開追捕。

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

自稱「上帝的最後警告」

根據網上流傳的影片，一名年輕男子將易燃液體潑向C朗拿度的銅像，隨後用打火機點燃。 火焰一度吞噬整個雕像，該男子甚至險些引火自焚，但他毫不在意，更在現場播放著嘈吵的饒舌音樂，並對著鏡頭手舞足蹈。

該名男子在Instagram上的用戶名為「zaino.tcc.filipe」，擁有過千名追隨者。 他在發布的影片旁配上挑釁性文字：「這是上帝給@cristiano的最後警告。」

警方已鎖定疑犯

這座銅像因其褲襠部位特別突出而聞名，過去亦曾成為被破壞的目標。2016年，在美斯（Lionel Messi）的球迷對其進行塗鴉後，銅像被移至現時CR7博物館旁的位置。今次縱火事件發生後，雖然火焰很快熄滅，但未知是否對銅像造成永久性損壞。

事件引發網民，包括C朗拿度球迷的強烈不滿，紛紛在該男子的社交媒體下留言譴責。當地警方表示，已鎖定縱火者的身份，並指該名男子早有類似前科，目前正在對其進行追捕。CR7博物館發言人則表示，事件已交由警方處理，現階段無可奉告。