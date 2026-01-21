Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C朗拿度｜C朗銅像遭縱火 狂迷自拍挑釁影片發上網

足球世界
更新時間：13:36 2026-01-21 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-21 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的銅像再次成為狂熱球迷的攻擊目標。一名男子在C朗拿度的家鄉馬德拉島，對其位於首府豐沙爾CR7博物館旁的銅像縱火，並將整個過程拍攝下來發布到社交媒體上，行徑囂張，當地警方正對其展開追捕。

點擊觀看片段

點擊看朗拿度銅像被縱火片段


自稱「上帝的最後警告」

根據網上流傳的影片，一名年輕男子將易燃液體潑向C朗拿度的銅像，隨後用打火機點燃。 火焰一度吞噬整個雕像，該男子甚至險些引火自焚，但他毫不在意，更在現場播放著嘈吵的饒舌音樂，並對著鏡頭手舞足蹈。 
該名男子在Instagram上的用戶名為「zaino.tcc.filipe」，擁有過千名追隨者。  他在發布的影片旁配上挑釁性文字：「這是上帝給@cristiano的最後警告。」 

警方已鎖定疑犯

這座銅像因其褲襠部位特別突出而聞名，過去亦曾成為被破壞的目標。2016年，在美斯（Lionel Messi）的球迷對其進行塗鴉後，銅像被移至現時CR7博物館旁的位置。今次縱火事件發生後，雖然火焰很快熄滅，但未知是否對銅像造成永久性損壞。  
事件引發網民，包括C朗拿度球迷的強烈不滿，紛紛在該男子的社交媒體下留言譴責。當地警方表示，已鎖定縱火者的身份，並指該名男子早有類似前科，目前正在對其進行追捕。CR7博物館發言人則表示，事件已交由警方處理，現階段無可奉告。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
23小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
5小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
16小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
19小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
6小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
21小時前
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
影視圈
5小時前